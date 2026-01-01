Ecwid VS Printful

Ecwid and Printful help nonprofits sell merchandise and accept donations online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission instead of going to payment processors.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💰
Ecwid and Printful charge monthly fees plus processing costs on every sale. Zeffy charges zero fees, so your auction or merchandise fundraiser actually raises money for your mission.
🧰
Ecwid and Printful require multiple platforms for donations, events, and donor management. Zeffy handles everything from ticket sales to donor acknowledgments in one system.
🤝
Ecwid and Printful offer general ecommerce support with limited hours. Zeffy provides unlimited nonprofit-focused help whenever you need it.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donation processing, peer-to-peer campaigns, and event ticketing with zero fees. Ecwid charges monthly fees plus 2.9% + 30¢ on every transaction and lacks nonprofit-specific features like donor management and tax receipts.
Zeffy charges zero fees on all fundraising activities, with donors having the option to leave a voluntary contribution. Printful requires product and shipping costs upfront, plus you'd need separate tools for donations, events, and donor management.
No. Platforms like Ecwid and Printful focus on selling products, not fundraising. They lack essential nonprofit tools like auction management, raffle functionality, membership programs, and donor CRM features that Zeffy provides in one platform.
Zeffy offers unlimited support to all nonprofits at no cost, including live chat, email, and phone assistance. Ecwid and Printful limit support based on paid tiers and business hours only.
eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs on every sale, lack nonprofit tools like donor management and tax receipts, and require multiple integrations to handle basic fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
