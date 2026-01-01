EventCreate and SplashThat help you build event websites and manage registrations, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar from your events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Event Create VS Splash That
Zeffy charges zero fees, so every dollar from your event goes directly to your mission instead of platform costs
Zeffy includes auctions, raffles, and donations in one platform, while EventCreate and SplashThat focus only on basic event registration
Zeffy provides unlimited support and training, while EventCreate and SplashThat limit help based on your plan tier
EventCreate charges monthly fees plus card processing fees on every ticket sold. Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction fees, no hidden costs. Plus, you get full fundraising tools like donations, auctions, and peer-to-peer campaigns that EventCreate doesn't offer.
SplashThat costs over $21,000 annually plus processing fees and platform cuts, with no donation or auction capabilities. Zeffy gives you everything free - event ticketing, donation processing, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. While EventCreate and SplashThat focus only on event registration, Zeffy combines event management with complete fundraising tools. Run ticketed events, collect donations, manage memberships, and operate your online store - all in one platform with zero fees for your nonprofit.
EventCreate charges monthly fees plus card processing on every ticket. SplashThat costs over $21,000 annually plus processing fees. Zeffy is completely free for nonprofits - no monthly fees, no transaction costs, no hidden charges.
EventCreate and SplashThat only handle event registration. Zeffy gives you events plus donations, auctions, raffles, memberships, and online stores. Run your entire fundraising operation from one free platform instead of juggling multiple tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
