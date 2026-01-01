Eventeny and RSVPify help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, registration, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventeny and RSVPify charge monthly fees plus 3-5% per ticket. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
Eventeny and RSVPify only handle events. Zeffy includes ticketing, donations, raffles, auctions, and donor management so you can run your entire fundraising operation.
Eventeny and RSVPify offer limited business-hours support. Zeffy provides unlimited email support plus live chat to help you succeed, not just troubleshoot.
Zeffy saves nonprofits money with zero platform fees, while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket. You keep 100% of ticket sales and donations, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Unlike RSVPify's monthly fees plus $0.90 per ticket, Zeffy offers completely free event ticketing and registration. Plus, you get built-in donation tools, raffles, and auctions that RSVPify doesn't offer.
Zeffy combines event management with fundraising tools in one free platform. While competitors like Evently and RSVPify charge fees and lack donation features, Zeffy helps you raise more money without eating into your budget.
Zeffy charges zero platform fees, while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket and RSVPify adds $0.90 per ticket on top of monthly costs. Your nonprofit keeps every dollar raised.
Yes, Zeffy combines event ticketing with donation tools, raffles, and auctions in one platform. Evently and RSVPify focus only on events and lack fundraising features your nonprofit needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
