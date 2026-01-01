EventGives focuses on nonprofit fundraising events while Evently connects you with event vendors. Zeffy gives you everything you need for successful fundraising events — ticketing, donor management, auction tools, and payment processing — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Event Gives VS Evently
EventGives takes 4.5% plus card fees while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of proceeds for your mission.
EventGives and Evently focus on ticketed events but lack ongoing donation tools. Zeffy supports year-round giving with events, memberships, and peer-to-peer campaigns.
EventGives and Evently need separate auction, raffle, and CRM systems. Zeffy includes everything in one platform with built-in donor management and communication tools.
EventGives takes 4.5% plus card fees from every ticket, while Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket. Zeffy is 100% free because donors have the option to leave a voluntary contribution that covers our costs. Your nonprofit keeps every dollar raised.
Yes! EventGives and Evently focus mainly on event ticketing. Zeffy handles your complete fundraising needs - events, donations, memberships, auctions, and merchandise sales. One platform replaces multiple tools without any platform fees.
EventGives charges 4.5% plus card fees on every ticket, eating into your fundraising revenue. Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs. Keep every dollar raised for your mission while getting powerful event management tools.
Evently charges monthly fees plus 3-5% per ticket and focuses on vendor booking rather than fundraising. Zeffy offers zero-fee event ticketing built specifically for nonprofits, with integrated donation collection and donor management.
Yes! Unlike EventGives and Evently, Zeffy is a complete fundraising platform. Run events, collect donations, manage memberships, host auctions, and sell merchandise - all with zero platform fees. One platform for all your fundraising needs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
