Eventify and Swell Fundraising help you manage events, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Eventify VS Swell Fundraising
Eventify charges $99/month plus $1 per ticket, while Swell takes 5% of every sale. Zeffy charges zero fees, so your gala or walk-a-thon actually raises money for your mission.
Eventify lacks auction and raffle tools, while Swell charges fees on every donation. Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer, and recurring giving at no cost.
Eventify and Swell offer limited business-hour support with tiered access. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every nonprofit, every day.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, so 100% of your donations reach your cause. Event platforms charge monthly fees plus per-ticket costs that eat into your budget.
Zeffy charges zero platform fees with optional donor contributions. Event platforms like Eventify charge $99/month plus $1 per ticket, while Swell takes 5% plus card fees from every transaction.
Yes, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, memberships, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns. Event platforms focus mainly on ticketing and registration.
Zeffy offers unlimited support through live chat, phone, and email at no extra cost. Event platforms often limit support by plan level or charge extra for premium assistance.
Zeffy is built for all nonprofit fundraising needs, not just events. You get donations, memberships, auctions, and peer-to-peer campaigns in one zero-fee platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
