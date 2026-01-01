EveryAction and HubSpot help you track donors and run campaigns, but both charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, fundraising tools, and event ticketing with zero fees — so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Hub Spot
EveryAction starts at $109/month plus card fees, while HubSpot takes card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations.
EveryAction and HubSpot need third-party tools for auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything in one platform.
EveryAction and HubSpot focus on corporate CRM needs, not nonprofit fundraising. Zeffy is purpose-built for donor stewardship and mission-driven work.
EveryAction charges $109/month plus card fees, which quickly adds up for small nonprofits. Zeffy gives you the same donor tracking, automated receipts, and communication tools at zero cost, so your budget stays focused on your mission.
HubSpot requires third-party payment processors and charges fees plus a 0.5% platform cut. Zeffy includes built-in donation processing, donor management, and automated receipts all in one place with no monthly fees or transaction costs.
EveryAction costs $109/month plus card fees, while Zeffy is completely free. You get the same donor tracking and communication tools without monthly subscriptions eating into your mission funds.
HubSpot charges card fees plus a 0.5% platform cut on every donation. Zeffy processes all donations at zero cost, so 100% of what donors give goes directly to your cause.
Yes, plus more. Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and communication tools like both platforms, but adds auction, raffle, and ticketing features they don't include.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
