EveryAction and Kindful help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Kindful
💸
Zeffy charges zero fees on all donations, so you keep every dollar raised for your mission instead of paying $109-119 monthly plus card fees.
🎟️
Zeffy includes auctions, raffles, and event ticketing in one platform, while donor management systems force you to juggle multiple tools.
🙌
Zeffy works right out of the box for small teams, while complex CRM systems require ongoing training and technical support to use effectively.
Unlike EveryAction ($109/month) and Kindful ($119/month), Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. You get full donor management plus donation processing, events, and online stores in one platform.
No. While EveryAction and Kindful require separate tools for auctions, raffles, ticketing, and online stores, Zeffy includes everything you need to fundraise and manage donors in one free platform.
EveryAction costs $109/month plus card fees, while Zeffy is completely free. You get donor tracking, automated receipts, and detailed reports without monthly subscriptions or transaction fees eating into your donations.
Kindful charges $119/month plus processing fees per gift, making it expensive for growing organizations. Zeffy offers the same donor management features at zero cost, so more of your donations go directly to your mission.
Yes, plus more. While they focus only on donor management, Zeffy includes donation processing, event ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising - all in one free platform with no hidden fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
