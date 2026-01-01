EveryAction and LiveImpact help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Every Action VS Live Impact
EveryAction costs $109/month plus card fees, LiveImpact charges $150/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so more money goes to your mission.
EveryAction and LiveImpact focus on donor data but lack built-in payment processing. Zeffy handles donations, events, raffles, and sales in one platform.
EveryAction and LiveImpact require technical expertise and training. Zeffy works right away, so you can focus on donor relationships instead of software setup.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while EveryAction costs $109/month plus transaction fees. You get the same CRM features without the monthly burden or complex setup that overwhelms small teams.
Unlike LiveImpact's $150/month fee plus payment processing costs, Zeffy provides complete donor tracking and payment processing at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes. While EveryAction and LiveImpact focus only on donor data, Zeffy combines donor management with donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising. Everything works together seamlessly without monthly fees.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while EveryAction charges $109/month and LiveImpact costs $150/month plus processing fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform instead of you paying monthly bills.
Yes. Unlike EveryAction's complex setup or LiveImpact's limited payment options, Zeffy combines simple donor tracking with built-in payment processing. No technical training needed, no monthly fees eating into your budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
