Fundly and Givealittle help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundly VS Givealittle
💯
Fundly takes 2.9% + $0.30 per transaction and Givealittle charges 5% platform fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
🧰
Fundly and Givealittle focus only on crowdfunding campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores so you don't need multiple platforms.
🤝
Fundly offers basic donor tracking and Givealittle has limited contact management. Zeffy includes comprehensive donor stewardship tools with email automation and personalized follow-ups.
Zeffy provides unlimited support through live chat, email, and phone during business hours, plus comprehensive training resources. Unlike Fundly's limited tier-based support or Givealittle's email-only assistance, we're here when you need us most.
Yes. Zeffy replaces multiple tools with one complete platform: donor CRM, event ticketing, online store, membership management, email marketing, and auctions. Crowdfunding platforms only offer basic campaign pages, forcing you to juggle separate systems.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 3-5% platform fees, Zeffy keeps every dollar for your cause while offering complete nonprofit solutions beyond basic campaigns.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission. Fundly charges 2.9% + $0.30 per transaction, while Givealittle takes 5% plus card fees, significantly reducing your fundraising impact.
Zeffy provides complete nonprofit management: donor CRM, event ticketing, online stores, membership management, email marketing, and auction tools. Crowdfunding platforms only offer basic campaign pages without these essential nonprofit features.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
