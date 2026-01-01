Fundly and Kickstarter help you run crowdfunding campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Fundly VS Kickstarter
Fundly takes 4.9% + $0.30 per transaction and Kickstarter cuts 5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Fundly and Kickstarter limit you to basic crowdfunding. Zeffy offers raffles, auctions, events, memberships, and donor management all in one place.
Fundly restricts phone support to premium users and Kickstarter offers no phone support at all. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Unlike all-or-nothing crowdfunding models, Zeffy lets you keep every donation immediately. You can run ongoing campaigns, manage recurring donors, and build lasting relationships rather than one-time project funding.
Zeffy provides complete nonprofit tools including donor CRM, email marketing, event ticketing, membership management, and online stores. Crowdfunding platforms focus only on campaign pages and lack these essential features.
Yes, with Zeffy you receive every donation instantly with zero platform fees. Unlike Kickstarter's all-or-nothing model where you only get funds if you hit your goal, or Fundly's project-based approach, Zeffy supports ongoing fundraising.
Zeffy charges zero platform fees while Fundly takes 4.9% + $0.30 per transaction and Kickstarter charges 5% plus card fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, keeping 100% of your donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
