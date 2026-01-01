Fundraise Up and SecureGive both offer donation tools, but their fees can take a significant cut from every gift. Zeffy provides the same donation capabilities — online forms, recurring giving, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundraise Up VS Secure Give
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing, while SecureGive costs $149/month plus fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Fundraise Up and SecureGive only handle donations, forcing you to juggle separate platforms for events, raffles, and merchandise. Zeffy includes everything you need to fundraise.
Fundraise Up and SecureGive limit support by plan tier with delayed response times. Zeffy provides unlimited email and phone support to help you succeed, not upsell you.
Zeffy is 100% free for nonprofits with all features included. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees, while SecureGive costs $149/month plus card fees. You get donations, events, raffles, auctions, and more without any monthly costs or platform fees.
With Zeffy, you keep 100% of donations since we don't charge platform fees. Fundraise Up takes 4% plus processing fees from every gift, and SecureGive charges $149 monthly plus card fees. A nonprofit raising $10,000 monthly saves over $4,000 yearly by choosing Zeffy.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but all donation funds go directly to your cause without any mandatory fees.
Zeffy provides unlimited email support and live chat during business hours at no cost. SecureGive offers limited business hours phone support with delayed responses. You get better accessibility and faster help with Zeffy without paying extra fees.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores all in one platform. Unlike Fundraise Up or SecureGive, you won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
