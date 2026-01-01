Fundraise Up and Streamlabs Charity both help you collect donations, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Fundraise Up VS Streamlabs Charity
Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs, while Streamlabs Charity limits you to basic streaming donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Fundraise Up lacks auctions, raffles, and ticketing, while Streamlabs Charity offers only basic donation forms. Zeffy includes donations, events, raffles, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Fundraise Up limits support by subscription tier, while Streamlabs Charity offers no phone support. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls for all users at no extra cost.
Zeffy charges zero platform fees, while Fundraise Up takes 4% plus card fees from every donation. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is built specifically for nonprofits with tools like event ticketing, auctions, and donor management. Streamlabs Charity is designed for streamers, not mission-driven teams running comprehensive fundraising campaigns.
Zeffy offers everything nonprofits need in one platform - donations, events, auctions, raffles, and stores - with zero platform fees. Other platforms charge fees or require multiple tools, creating complexity and reducing your impact.
Fundraise Up charges 4% plus card fees, while Streamlabs Charity takes 2.9% plus $0.30 per gift. Zeffy charges zero platform fees. On a $10,000 fundraising goal, you'd lose $400+ to Fundraise Up or $320+ to Streamlabs Charity, but keep every dollar with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donations, event ticketing, auctions, raffles, online stores, and donor management in one platform. Fundraise Up and Streamlabs Charity focus only on donations, forcing you to juggle multiple tools and vendors for complete fundraising campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
