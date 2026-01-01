Fundraise Up VS Vanco

Vanco

Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing Secure Payment Processing

Pricing
4%
4% platform fee + card fees per gift
N/A
No pricing information available
Processing fees
2.2% + $0.30
Nonprofit rates via Stripe and PayPal; pricing varies by country, card type, and provider.
2.90% + $0.45
GROW plan debit/credit transactions; other rates vary by plan and payment method.
Platform fees
4%
per transaction for money-based donations; higher fees for crypto donations; custom rates available for high-volume organizations.
$0
No setup, contract, or cancellation fees.
Monthly fees
$0
No monthly fees
$0/month
GROW plan base price; additional monthly fees apply for other plans and add-ons.
Value for money
4.8
4.5

Features
4.8/5
Polished donation forms with AI optimization. Needs separate tools for events, raffles, and email. 4.1/5
Solid payment processing for recurring gifts. Requires multiple integrations for ticketing and marketing. Donations
Fundraise Up offers donation forms with AI-powered optimization, recurring giving options, and donor management tools. However, they charge processing fees on all transactions, which reduces the funds that reach your nonprofit. Vanco processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. Their platform focuses on recurring giving and payment processing. Ticketing
Fundraise Up does not offer event ticketing capabilities. Organizations need to use separate platforms for selling event tickets, creating additional complexity and costs. Vanco doesn't include event ticketing functionality. You'd need additional ticketing software for events and programs. Peer-to-Peer Fundraising
Fundraise Up offers peer-to-peer fundraising tools that allow supporters to create their own fundraising pages. However, processing fees apply to all donations collected through these campaigns. Vanco doesn't offer peer-to-peer fundraising tools. Supporters can't create their own fundraising pages or campaigns.
Auctions
Fundraise Up does not offer auction functionality. Organizations need separate auction platforms, creating additional costs and donor confusion across multiple systems. Vanco doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.
Raffles
Fundraise Up does not provide raffle or lottery functionality. Nonprofits must rely on third-party tools to run raffles, adding extra fees and management overhead. Vanco lacks raffle and contest features. You'd need separate raffle software and manual payment collection processes.
Online store
Fundraise Up lacks e-commerce capabilities for selling merchandise or products. Organizations cannot create online stores through their platform. Vanco doesn't provide online store capabilities. You'd need third-party e-commerce tools to sell merchandise or products.
Memberships
Fundraise Up doesn't offer built-in membership management. You'll need separate software to track member levels, renewals, and benefits. Vanco offers basic recurring donation setup for membership dues, but lacks dedicated membership management features like member portals, renewal tracking, or automated member communications.
Donor Management/CRM
Basic donor profiles and giving history tracking. Limited segmentation options and requires integration for advanced CRM features. Basic donor tracking with donation history and contact information. Limited reporting capabilities and no advanced donor segmentation or engagement tracking features.
Emails & Newsletter
No email marketing tools included. You'll need to integrate with third-party platforms like Mailchimp for donor communications. No built-in email marketing tools. You'll need to integrate with third-party email platforms like Mailchimp or Constant Contact to send newsletters and donor communications. Payment Processing
Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Supports major credit cards and PayPal for online giving campaigns.
Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Supports major credit cards and PayPal for online giving campaigns.

Payment methods
Credit cards, digital wallets, and bank transfers
Credit cards, digital wallets, bank transfers, card readers
Credit Card Payments
Yes - Accepts all major credit cards with optimized checkout forms
Yes - Accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover
Apple Pay & Google Pay
Yes - Offers Apple Pay, Google Pay, and other digital wallet options
Yes - Supports both Apple Pay and Google Pay for quick mobile donations
ACH / Bank Transfers
Yes - Supports bank transfers and ACH payments for recurring donations
Yes - Supports bank transfers and ACH payments for recurring donations
Tap to Pay App
No - Focuses on online donations, no mobile tap-to-pay functionality
Yes - Offers mobile card reader solutions for in-person donation collection

Customer Support
4.8/5
4.1/5 Unlimited Support
Fundraise Up limits support access based on subscription tier
Vanco limits support access based on subscription level with premium tiers getting priority
Phone Support / Office Hours Fundraise Up offers phone support during business hours for higher-tier plans
Vanco offers phone support during standard business hours for technical and account issues
Webinars Fundraise Up provides occasional product training webinars for users
Vanco provides occasional training webinars and educational sessions for payment processing features
Help Center Fundraise Up maintains a knowledge base with articles and setup guides
Vanco maintains a knowledge base with articles covering payment setup and troubleshooting
Email
Fundraise Up offers email support with response times varying by plan level Vanco offers email support during business hours with response times varying by support tier
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — priority help for top-tier users Support built for payment processing, not nonprofit-specific guidance