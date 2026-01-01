Fundraise Up VS Wonderful.org

Fundraise Up and Wonderful both offer donation platforms, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and email tools with zero fees — so you keep 100% of every donation without any processing or platform charges.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

Wonderful.org
Fundraise Up
Fundraise Up VS Wonderful.org: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
Fundraise Up
Wonderful.org
Wonderful.org
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="emailfeatures"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_email.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Donations Platforms Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Simple Online Donation Forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">One-Time Giving Option</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Recurring/Monthly Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Suggested Levels & Custom Donation Amounts</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Forms Builder</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donate button / Donation Link </div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Mobile‑Friendly Donation Experience</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Embeddable donation forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Secure Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">{Headline_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">{Headline_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">No pricing information available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Processing_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Processing_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">1p</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per transaction (for businesses)</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Platform-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Platform_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">£0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text">covered by corporate sponsors</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Monthly_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Monthly_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">£0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Value_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Value_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.8/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">Powerful donation forms, but requires integrations for events, auctions, and email.</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">Built for corporate giving; limited features for traditional nonprofit fundraising needs.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Fundraise Up offers donation forms with AI-powered optimization, recurring giving options, and donor management tools. However, they charge processing fees on every donation, reducing the funds that reach your cause.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Wonderful.org focuses on donation processing with customizable forms and recurring giving options for donor engagement.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Fundraise Up does not offer event ticketing capabilities. Organizations need to use separate platforms for event management, creating additional complexity and costs.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Wonderful.org doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing platforms for your fundraising events.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Fundraise Up offers peer-to-peer fundraising tools that allow supporters to create their own fundraising pages. However, setup can be complex and requires technical knowledge to customize effectively.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Wonderful.org offers peer-to-peer fundraising tools that let supporters create their own fundraising pages for your cause.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Fundraise Up does not support auction functionality. Organizations looking to host silent or live auctions must use additional platforms, increasing costs and complexity.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Wonderful.org doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Fundraise Up does not provide raffle or lottery functionality. Nonprofits must rely on third-party tools to run raffles, adding extra fees and administrative burden.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Wonderful.org doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online store</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Fundraise Up lacks e-commerce capabilities for selling merchandise or products. Organizations cannot create online stores through their platform, missing revenue opportunities.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Wonderful.org doesn't include e-commerce capabilities. You'd need additional platforms to sell merchandise or products.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Fundraise Up doesn't offer built-in membership management. You'll need separate software to handle member sign-ups, renewals, and communications.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Wonderful.org focuses on corporate giving and employee engagement programs rather than traditional nonprofit membership management. Limited membership features for individual donors.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Offers donor analytics and segmentation tools, but advanced CRM features require higher-tier plans. Basic contact management included in standard package.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Limited donor management focused on corporate partnerships and employee giving tracking. Lacks comprehensive individual donor relationship management tools.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">No email marketing tools included. You'll need to integrate with third-party platforms like Mailchimp or Constant Contact for donor communications.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Basic email capabilities for corporate giving campaigns and employee communications. Not designed as a comprehensive email marketing solution for nonprofits.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Supports major payment methods but charges extra for premium features like smart ask amounts.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fees. Supports major payment methods but charges extra for premium features like smart ask amounts.</p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Payment methods</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards and digital wallets only, no in-person payments</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">No direct payment processing, corporate giving only</p> </div> </div> </div> <!-- CREDIT CARD --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Credit Card Payments</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Fundraise Up accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Wonderful.org is a corporate giving platform that facilitates workplace donations, not a payment processor</p> </div> </div> </div> <!-- APPLE PAY & GOOGLE PAY --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Fundraise Up offers Apple Pay and Google Pay as digital wallet payment options</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Wonderful.org operates as a corporate giving intermediary rather than offering direct payment methods</p> </div> </div> </div> <!-- ACH / BANK TRANSFERS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Fundraise Up offers ACH/bank transfers as a payment option for donors</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Wonderful.org focuses on corporate giving and employee engagement, not direct payment processing</p> </div> </div> </div> <!-- TAP TO PAY (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Tap to Pay App</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Fundraise Up focuses on online donations and does not offer a mobile tap-to-pay app for in-person events</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Wonderful.org doesn't provide point-of-sale or mobile payment solutions for nonprofits</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Customer Support</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.8/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Unlimited Support</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Fundraise Up limits support access based on subscription tier and plan level</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Wonderful.org provides standard support during business hours with response time limits</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Fundraise Up offers phone support during business hours for higher-tier plans only</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Wonderful.org offers phone support during limited business hours for urgent issues</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Webinars</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Fundraise Up provides occasional training webinars and product demos for users</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Wonderful.org offers occasional training sessions and product updates for nonprofit users</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Fundraise Up maintains a knowledge base with articles and setup guides</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Wonderful.org maintains a help center with articles and guides for common questions</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Fundraise Up offers email support with response times varying by plan level</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Wonderful.org provides email support for users with questions or technical issues</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Support access depends on plan — priority help for top-tier users</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Standard support with limited hours and response time restrictions</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>

Zeffy is 100% free, always.

How is Zeffy free?

Why Zeffy over Wonderful.org?

Why Zeffy over Fundraise Up and Wonderful.org?

Why choose Zeffy over Fundraise Up and Wonderful.org if you're a nonprofit

💯

No platform fees eating into your donations

Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing costs, while Wonderful.org limits you to basic donations only. Zeffy gives you zero fees across all fundraising activities.

🧰

All fundraising tools in one place

Fundraise Up and Wonderful.org require separate platforms for auctions, raffles, and events. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, and online stores without extra tools.

🤝

Real support when you need it

Fundraise Up limits support by plan tier, and Wonderful.org offers basic business hours help. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and Wonderful.org

Frequently asked questions

What makes Zeffy different from other donation platforms like Fundraise Up?

Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, monthly costs, or hidden charges. Fundraise Up charges 4% platform fees plus processing fees on every donation. Plus, Zeffy includes everything you need: donations, events, stores, raffles, and memberships in one platform.

How does Zeffy's pricing compare to Wonderful.org for UK nonprofits?

While Wonderful.org offers fee-free donations for UK charities, Zeffy provides the same zero-fee model globally with more fundraising tools. You get donations, event ticketing, online stores, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all free, not just basic donation processing.

Why should I choose Zeffy over Fundraise Up for my nonprofit's donations?

Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. Fundraise Up charges 4% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, but 100% of your donations reach your cause.

How does Zeffy's support compare to Wonderful.org's customer service?

Zeffy provides unlimited email and phone support during business hours for all users at no cost. Wonderful.org offers standard support with limited hours and response time restrictions. Our team understands nonprofits and responds quickly to help you succeed.

Can Zeffy handle more than just donations like Fundraise Up and Wonderful.org?

Yes! Zeffy offers donations, event ticketing, online stores, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer fundraising - all in one platform. Fundraise Up and Wonderful.org focus mainly on donations, requiring you to use multiple platforms and pay additional fees for other fundraising needs.

Still undecided?

Keep comparing — and see why nonprofits choose Zeffy

Looking for a better option?

What makes Zeffy different

Zeffy was built for nonprofits like yours

focus on what matters

Built for small teams with big missions.

Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.

ZERO-FEE

Keep 100% of every dollar.

No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.

ALL-IN-ONE PLatform

Ditch the tech mess.

Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.

plug-and-play

Get going, fast.

Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.

mobile-first

Fundraise from every device, anywhere.

From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.

No turnover

Never lose a donor to volunteer transition.

Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

For 7+ years, Zeffy has supported nonprofits with free, user-friendly fundraising tools.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

Read the full story
Decorative
“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

SUCCESS STORIES

Zero-fee fundraising in action — nonprofit stories worth sharing.

Ready to get started for free?

Solutions
Features
COMPANY
Fundraising Tips
Support

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

