FundRazr and Spacehive help you crowdfund for your cause, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
FundRazr VS Spacehive
FundRazr takes 5% and Spacehive takes 7.5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
FundRazr and Spacehive only handle basic donations. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, and memberships all in one place.
FundRazr and Spacehive offer limited email support. Zeffy provides unlimited phone and email support to help your campaigns succeed.
Zeffy is completely free - no platform fees, no hidden costs. FundRazr takes 5% plus card fees, and Spacehive takes 7.5% plus fees from every donation. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution, but 100% of your fundraising goes to your cause.
Unlike FundRazr and Spacehive that focus on single campaigns, Zeffy supports your nonprofit's full fundraising needs year-round. Run events, manage donors, sell merchandise, and accept recurring donations - all from one free platform built specifically for nonprofits.
Zeffy is 100% free with no platform fees, while FundRazr takes 5% and Spacehive takes 7.5% of every donation. You keep every dollar raised for your cause, plus get comprehensive nonprofit tools beyond basic crowdfunding.
Yes. While FundRazr and Spacehive focus mainly on campaign-based fundraising, Zeffy offers event ticketing, online stores, membership management, auctions, and donor CRM - all in one platform at zero cost.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike FundRazr's limited business hours or Spacehive's basic email support, we're here when you need us most.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
