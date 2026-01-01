FundScrip focuses on gift card fundraising while Kindrid serves church giving, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fund Scrip VS Kindrid
FundScrip charges 2.5% on gift cards and Kindrid takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your cause.
FundScrip only handles gift cards and Kindrid lacks auctions, raffles, and ticketing. Zeffy offers donations, events, online stores, and peer-to-peer in one platform.
FundScrip and Kindrid limit support to business hours with slow response times. Zeffy provides unlimited email support with quick responses whenever you need help.
FundScrip limits you to gift card fundraising with 2.5% fees per card. Zeffy offers complete donation management with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause.
Kindrid charges subscription fees and limits support based on your plan tier. Zeffy provides unlimited support and zero platform fees for all nonprofits, regardless of size.
Unlike FundScrip's gift cards only or Kindrid's basic donations, Zeffy manages donations, events, memberships, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one platform with zero fees.
FundScrip limits you to gift card sales with 2.5% fees eating into your earnings. Zeffy gives you complete fundraising freedom with donations, events, memberships, and more at zero platform fees.
Kindrid charges monthly fees plus transaction costs and only serves churches. Zeffy supports all nonprofits with zero platform fees and unlimited access to donations, events, and peer-to-peer campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
