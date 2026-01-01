Givealittle and Schoolfundr help schools raise money online, but both charge fees that reduce what reaches your programs. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givealittle VS Schoolfundr
💯
Givealittle takes 5% plus card fees, and Schoolfundr charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
🧰
Givealittle and Schoolfundr limit you to basic crowdfunding. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
📞
Givealittle and Schoolfundr offer limited support during business hours. Zeffy provides unlimited email support, live chat, and phone calls whenever you need help.
Zeffy offers 100% free fundraising with no platform fees, while crowdfunding platforms charge 5% plus card fees. You keep every dollar raised and get comprehensive tools for donations, events, memberships, and online stores all in one place.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at no extra cost. Most crowdfunding platforms limit support to business hours or charge premium fees for phone assistance.
Yes, Zeffy goes beyond simple crowdfunding with event ticketing, online stores, membership management, auctions, and raffles. Crowdfunding platforms typically only offer basic donation campaigns, requiring multiple tools for your needs.
Zeffy is 100% free with no platform fees or hidden costs. Crowdfunding platforms like Givealittle charge 5% plus card fees, while Schoolfundr adds card fees to every donation. With Zeffy, your supporters keep 100% of what they give.
Zeffy offers a complete nonprofit toolkit beyond basic crowdfunding. You get donations, events, memberships, online stores, auctions, and raffles all in one platform. Crowdfunding platforms only handle simple campaigns, forcing you to juggle multiple tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript