Givealittle and SpotFund help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givealittle VS SpotFund
💰
Givealittle takes 5% platform cuts plus card fees, and SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Givealittle and SpotFund focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
📞
Givealittle offers limited New Zealand business hours support, and SpotFund restricts phone support to premium users. Zeffy provides unlimited support for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, while crowdfunding platforms charge 5% cuts plus card fees. You keep 100% of donations and get comprehensive fundraising tools like events, auctions, and donor management in one platform.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission. Givealittle takes 5% plus card fees, and SpotFund charges card fees on every gift, reducing what reaches your cause.
Yes, Zeffy offers complete fundraising capabilities including event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores. Crowdfunding platforms focus only on campaigns, requiring multiple tools for comprehensive fundraising.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and personalized onboarding at zero cost. Crowdfunding platforms limit support by business hours or premium tiers, charging fees while offering basic assistance.
Crowdfunding platforms focus on single campaigns, but nonprofits need year-round fundraising. Zeffy offers events, memberships, auctions, and donor management in one platform without platform fees eating into your budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
