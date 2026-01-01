Givelify and RaiseDonors both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, recurring giving, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Givelify VS Raise Donors
Givelify charges 2.9% + 30¢ per gift and RaiseDonors adds processing fees. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
Givelify and RaiseDonors focus only on donations. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Givelify and RaiseDonors limit support by subscription plan. Zeffy provides unlimited email and chat support to every organization at no cost.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, while Givelify charges 2.9% + 30¢ per donation and RaiseDonors has processing fees. Every dollar donated reaches your cause with Zeffy.
Zeffy provides unlimited email support to all nonprofits at no cost. Unlike competitors who gate phone support behind premium plans or business hours, we're here when you need us.
Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. Givelify and RaiseDonors focus mainly on donations and charge extra for additional features.
Zeffy is completely free for nonprofits. Givelify takes 2.9% + 30¢ from every donation, and RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores at zero cost. Givelify only handles donations, and RaiseDonors lacks auctions, raffles, and stores entirely.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
