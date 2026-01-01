GiveSendGo and Givealittle help you create crowdfunding campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar donated stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSendGo VS Givealittle
💰
GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per donation and Givealittle charges 5% platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
GiveSendGo and Givealittle focus on basic crowdfunding campaigns. Zeffy offers auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores built for nonprofits.
🤝
GiveSendGo and Givealittle offer limited donor tracking and no email tools. Zeffy includes donor management, automated follow-ups, and branded communications.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general crowdfunding. You get zero platform fees, comprehensive donor management, and tools like event ticketing and online stores that crowdfunding platforms don't offer.
Zeffy charges zero platform fees while GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per donation and Givealittle takes 5% plus card fees. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, not platform profits.
Yes. Unlike crowdfunding platforms that only handle donations, Zeffy offers event ticketing, membership management, online stores, auctions, and raffles. Everything your nonprofit needs in one place.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike crowdfunding platforms that offer limited help center articles, you get personalized assistance whenever you need it.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns. Zeffy supports your nonprofit's year-round needs with donor management, recurring donations, events, and membership tools all in one place.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript