GiveWP and Kindrid help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so every dollar donated stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveWP charges 2% per gift plus card fees, and Kindrid takes processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
GiveWP only handles donations and Kindrid focuses on text-to-give. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships without extra plugins.
GiveWP limits support by plan level and Kindrid only offers business hours help. Zeffy provides unlimited email support and live office hours for all users.
Zeffy charges zero fees on all donations, while GiveWP takes 2% plus card fees and Kindrid charges monthly fees plus processing costs. Your donors' gifts go entirely to your cause, not platform fees.
Zeffy handles donations, events, memberships, raffles, auctions, and online stores in one platform with zero fees. GiveWP and Kindrid focus mainly on donations and require separate tools for other fundraising needs.
Zeffy charges zero fees on donations, while GiveWP adds 2% fees plus card processing costs. You keep 100% of every gift with Zeffy, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers unlimited email support to all users without business-hour restrictions. Kindrid gates phone support to premium plans with limited hours, making help harder to access when you need it most.
Yes, Zeffy supports donations, event ticketing, memberships, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and online stores - all with zero fees. GiveWP and Kindrid focus mainly on donations and charge fees on everything.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
