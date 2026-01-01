Handbid and Silent Auction Pro both offer mobile bidding for your fundraising auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools, donation forms, and donor management with zero fees — so every bid and donation stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Handbid VS Silent Auction Pro
Handbid and Silent Auction Pro charge $1,396+ plus fees on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala auction actually raises money for your mission.
Handbid and Silent Auction Pro limit support to business hours and paid tiers. Zeffy offers unlimited email and chat support to help you succeed.
Handbid and Silent Auction Pro only handle auctions. Zeffy manages auctions, raffles, donations, ticketing, and memberships without switching platforms.
Zeffy offers everything you need for fundraising without the hefty fees. While auction platforms charge $1,396+ plus 3.5% on bids, Zeffy is completely free. You get auctions, donations, ticketing, and more in one platform.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run auctions, sell event tickets, collect donations, manage memberships, and send newsletters all in one place without switching tools.
Auction platforms can cost thousands annually plus percentage fees on every bid. Zeffy is 100% free with optional donor contributions covering costs. Keep every dollar raised for your mission instead of paying platform fees.
Zeffy provides unlimited email and chat support at no extra cost. While auction platforms limit support by business hours and subscription tiers, our team helps you succeed without charging premium fees for assistance.
Auction platforms lock you into one fundraising method. Zeffy gives you auctions plus donations, ticketing, memberships, newsletters, and peer-to-peer campaigns in one free platform. No need for multiple tools or extra fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
