HandUp and Spacehive help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
HandUp VS Spacehive
HandUp charges donors 8% fees and Spacehive takes 7.5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
HandUp only does crowdfunding and Spacehive focuses on civic projects. Zeffy handles donations, events, raffles, memberships, and online stores in one place.
HandUp limits support by plan and Spacehive offers basic email help. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support for every organization.
Unlike HandUp and Spacehive that only handle campaign-based crowdfunding, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit. You get donations, events, auctions, raffles, online stores, and donor management all in one free platform.
Yes. While HandUp and Spacehive focus only on campaign-based crowdfunding, Zeffy provides a complete fundraising toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, peer-to-peer fundraising, and donor management.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at no extra cost. HandUp and Spacehive offer limited support that varies by plan, often requiring you to pay more for better assistance.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
