Hopin and PatronManager help you run events, but they charge monthly fees plus transaction costs that add up fast. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar from your fundraising events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hopin VS Patron Manager
💸
Hopin charges $49+ monthly plus 2.5% per ticket, while PatronManager takes $1 + 2% + card fees. Zeffy charges zero fees, so your gala or concert raises money for your mission.
🧰
Hopin lacks auctions and raffles, PatronManager has no peer-to-peer or online store. Zeffy gives you ticketing, auctions, donations, and more without juggling multiple platforms.
🤝
Hopin focuses on attendees, not donors, while PatronManager limits communication tools. Zeffy tracks donor history and automates follow-ups to strengthen relationships.
Event platforms charge monthly fees before you raise a dollar, plus transaction fees on every ticket. Zeffy gives you ticketing, donations, and donor management with zero fees, so 100% of funds go to your mission.
Yes. While event platforms focus only on ticket sales, Zeffy combines event ticketing with peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management in one platform. No need for multiple tools.
Event platforms charge $49+ monthly fees plus 2-3% per transaction. Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. You keep every dollar raised for your cause.
Event platforms like Hopin and PatronManager charge monthly fees plus transaction costs before you sell a single ticket. Zeffy offers full event ticketing with zero fees, keeping 100% of ticket sales for your cause.
Managing events and fundraising separately creates extra work and costs. Zeffy combines ticketing, donations, auctions, and donor management in one free platform, eliminating multiple subscriptions and data silos.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript