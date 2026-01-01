Hopin (now RingCentral Events) and SplashThat help you run virtual and hybrid events, but they charge platform fees and transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you event ticketing, donation forms, and donor management with zero fees — so every dollar from your fundraising events stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hopin VS Splash That
💰
Hopin and SplashThat charge processing fees plus platform costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🎟️
Hopin and SplashThat handle registration but lack donation tools, auctions, and raffles. Zeffy combines ticketing, donations, and fundraising in one platform.
🤝
Hopin and SplashThat offer corporate-focused support with limited hours. Zeffy provides unlimited support from people who understand small nonprofit challenges.
Event platforms like Hopin and SplashThat charge monthly fees plus transaction costs but only handle registrations. Zeffy gives you event ticketing, donation processing, and donor management in one place with zero fees.
Event platforms cost $1,800+ annually plus 3-5% per transaction. That's money taken from your mission. Zeffy costs nothing - run galas, workshops, and fundraisers without losing a penny to platform fees.
Event platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your fundraising. Zeffy gives you everything you need with zero fees - donations, ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Yes. While event platforms only manage registrations, Zeffy combines event ticketing with donation processing, membership management, and donor CRM. Run your gala and collect year-round gifts on the same platform.
Event platforms charge $1,800+ annually plus 3-5% transaction fees. That's thousands lost from your fundraising. Zeffy costs nothing - donors can leave voluntary contributions to support our mission instead.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
