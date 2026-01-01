HubSpot and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Little Green Light
💯
HubSpot takes 0.5% plus card fees, Little Green Light charges $45/month plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
💳
HubSpot and Little Green Light require separate payment tools and manual data entry. Zeffy includes donation forms, event tickets, and raffles in one platform.
☎️
HubSpot offers tiered support, Little Green Light limits help by plan. Zeffy provides unlimited phone and chat support for every nonprofit, every day.
We believe nonprofits shouldn't pay fees to raise money for their cause. HubSpot takes 0.5% plus card fees on donations, while Little Green Light charges $45/month plus card fees. Zeffy processes everything at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Unlike HubSpot and Little Green Light that require separate payment processors, Zeffy combines donor management with built-in payment processing. Track donors, process gifts, sell tickets, and run campaigns all in one platform without switching between tools or paying transaction fees.
HubSpot charges card fees plus a 0.5% platform cut on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy processes all donations at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution. Plus, Zeffy is built specifically for nonprofits, not sales teams.
Little Green Light costs $45/month plus card fees and only tracks donors without processing payments. Zeffy combines donor management with built-in payment processing, online donation forms, event ticketing, and peer-to-peer fundraising - all at zero cost to your organization.
Yes. While HubSpot and Little Green Light require separate tools for auctions, raffles, ticketing, and online stores, Zeffy includes everything in one platform. You get complete fundraising capabilities without juggling multiple vendors or paying transaction fees on donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript