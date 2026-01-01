HubSpot and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Salesforce
💯
HubSpot and Salesforce charge platform fees on top of card processing, plus $60+ per user monthly. Zeffy charges zero fees and donors can leave a voluntary contribution.
🎯
HubSpot and Salesforce require third-party integrations for donations, events, and raffles. Zeffy includes everything nonprofits need without technical setup.
🤝
HubSpot and Salesforce offer business-focused support with tiered access. Zeffy provides unlimited nonprofit-specific guidance for all users.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering 100% free donation processing with no platform fees. HubSpot charges 0.5% plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus card fees. You get donor management tools designed for your mission, not sales teams.
Neither platform processes donations directly. Both require third-party integrations and technical setup to accept payments. Zeffy handles everything in one place with built-in donation forms, payment processing, and donor management designed for nonprofits.
With Zeffy's zero-fee model, you keep 100% of donations. HubSpot takes 0.5% plus card fees on every transaction, while Salesforce charges $60+ monthly per user. A nonprofit raising $50,000 annually saves $250+ in platform fees alone with Zeffy.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with donor-focused features like giving history, recurring donation tracking, and automated thank-you messages. HubSpot and Salesforce are sales-focused CRMs that require custom setup to track nonprofit data properly.
Zeffy works out of the box for nonprofits with no technical setup required. HubSpot and Salesforce require custom objects, workflows, and technical expertise to track donations and manage donor relationships effectively.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
