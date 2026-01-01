HubSpot and StratusLive help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Stratus Live
💰
HubSpot charges $99/month plus card fees, StratusLive requires $99/month plus separate payment processors. Zeffy charges zero fees with donors having the option to leave a voluntary contribution.
🧰
HubSpot and StratusLive focus on donor management but require third-party tools for donations, raffles, and events. Zeffy includes everything you need to fundraise in one platform.
🚀
HubSpot and StratusLive require technical setup and integrations to start accepting donations. Zeffy gets you fundraising in minutes with ready-to-use donation forms and event tools.
HubSpot and StratusLive focus on managing donor relationships but require separate payment processors with added fees. Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero cost, so you keep every dollar donated while tracking donor relationships in one place.
No. Unlike HubSpot or StratusLive, Zeffy includes payment processing directly in the platform. You get donation forms, donor tracking, and payment processing without monthly fees or transaction costs. Donors can optionally leave a voluntary contribution to support Zeffy.
HubSpot charges monthly fees plus requires separate payment processors with transaction costs. Zeffy offers complete donor management with built-in payment processing at zero fees, keeping 100% of your donations.
StratusLive costs $99/month plus card fees for each donation. Zeffy provides the same donor tracking and communication tools with zero platform fees, saving thousands annually.
Yes, Zeffy combines donation processing, donor management, and communication tools in one platform. Unlike HubSpot or StratusLive, you get everything without monthly fees or transaction costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript