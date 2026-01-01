HubSpot and Virtuous both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Virtuous
💰
HubSpot charges monthly fees plus 0.5% platform cuts, while Virtuous adds monthly costs on top of card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
HubSpot lacks auction and raffle tools, while Virtuous requires separate software for events and ticketing. Zeffy includes everything you need in one platform.
🤝
HubSpot and Virtuous restrict support based on your subscription level. Zeffy provides unlimited help to every organization, regardless of donation volume.
HubSpot and Virtuous charge monthly subscription fees plus transaction costs for payment processing. Zeffy gives you complete donor management, donation forms, and payment processing at zero cost. Your donors keep 100% of their gifts.
No. Unlike HubSpot or Virtuous that require monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers complete donor management without any platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
HubSpot charges monthly fees plus transaction costs for payment processing. Zeffy offers complete donor management with built-in donation forms, payment processing, and CRM features at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Virtuous requires monthly subscription fees plus transaction fees through third-party processors. Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and donation processing without any platform fees. Your donors keep 100% of their gifts.
Yes, Zeffy includes donation forms, donor management, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and automated thank-you emails. Unlike HubSpot or Virtuous, you get complete fundraising tools without monthly fees or transaction costs eating into donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
