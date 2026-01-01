Keela and Salesforce both offer donor management tools, but their monthly fees can quickly add up for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, email marketing, and donation forms with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Keela VS Salesforce
💯
Keela charges monthly fees plus card fees, while Salesforce costs $60 per user monthly. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧩
Keela and Salesforce require separate auction, raffle, and ticketing software. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
⚡
Keela and Salesforce need technical setup and IT support to get started. Zeffy works right away with simple donor management built for small teams.
Zeffy gives you complete donor management without monthly fees or transaction costs. While Keela charges monthly subscriptions plus card fees on every donation, Zeffy lets you keep 100% of what you raise. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees, making it expensive for small teams. Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and detailed reports at zero cost. You get professional donor management tools without the enterprise price tag.
Yes, Zeffy combines donation processing with donor management in one platform. Track giving history, send automated thank-you emails, and generate donor reports. Unlike Keela or Salesforce, you won't pay monthly fees or lose money on transaction costs.
Zeffy believes nonprofits should keep every dollar they raise. While Keela charges monthly subscriptions and Salesforce costs $60 per user monthly, Zeffy offers complete donor management at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy gives you professional donor tracking, automated receipts, and detailed reports without enterprise complexity or costs. Unlike Salesforce's technical setup requirements, Zeffy works right out of the box for small nonprofit teams.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript