Kickstarter VS YouCaring

Kickstarter and YouCaring help you crowdfund, but they take fees from every donation that could go to your cause. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer fundraising, and event ticketing — all with zero fees so you keep 100% of every dollar raised.

Decorative

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

Sign up to Zeffy for free - 100% free forever.
YouCaring
Kickstarter
Decorative

Kickstarter VS YouCaring

Kickstarter VS YouCaring: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
Kickstarter
YouCaring
YouCaring
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="emailfeatures"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_email.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Crowdfunding Platforms Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Campaign Builder</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Social Sharing & Link Generator</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Fundraising Goal Tracker</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-peer fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Upload Videos & Photos</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Comments & Encouragement Wall</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Donor Communications</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Branded, Embeddable Fundraising Forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation Dedication Options</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">platform cut + card fees</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">2.9% + 30¢</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">card fees per gift</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3% + $0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per pledge (standard); 5% + $0.08 per pledge for pledges under $10 (micropledge fee)</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.9% + $0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per donation (covers payment processing, credit/debit charges, PayPal, Apple Pay, Google Pay)</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">of total funds raised</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Free to start and manage a fundraiser</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">No pricing information available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$0</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><img><p class="table_text">No monthly fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">5.0</p></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Features</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Designed for project backers, not nonprofit fundraising. Requires workarounds for donations and donor management.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Built for personal campaigns. Limited nonprofit tools; you'll need separate software for ticketing, memberships, and donor tracking.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donations</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Limited donation tools - designed for project backers, not ongoing nonprofit giving or donor management</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring focuses on personal fundraising campaigns and medical crowdfunding, but lacks dedicated nonprofit donation tools and donor management features.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Ticketing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No event ticketing - Kickstarter doesn't offer ticket sales for nonprofit events or galas</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring doesn't support event ticketing. You'd need additional software to sell tickets and manage event registration.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No peer-to-peer fundraising - supporters can't create their own campaigns for your nonprofit cause</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring allows supporters to create personal fundraising pages, but lacks advanced peer-to-peer tools like team fundraising and campaign management.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Auctions</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No auction features - Kickstarter focuses on project funding, not auction-style fundraising for nonprofits</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Raffles</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No raffle functionality - platform doesn't support raffle-style fundraising or prize drawings</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring doesn't offer raffle or contest functionality. You'd need separate tools to manage ticket sales and winner selection.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Online store</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic reward fulfillment - handles project rewards but lacks nonprofit merchandise and inventory management</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring doesn't include e-commerce capabilities. You'd need a separate platform to sell merchandise or products for your nonprofit.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Memberships</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Not available - Kickstarter focuses on project funding, not ongoing membership management for nonprofits</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring doesn't offer membership management features. It's designed for one-time fundraising campaigns, not ongoing supporter relationships.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Limited backer data - Basic backer information available, but no nonprofit-specific donor management or relationship tracking</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring offers basic donor information collection during campaigns, but lacks comprehensive donor management tools for building long-term relationships.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic project updates only - Limited to campaign updates, no comprehensive email marketing tools for donor engagement</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring provides basic social sharing tools and email notifications to campaign creators, but no built-in newsletter or email marketing capabilities.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Available with fees - Kickstarter charges 5% platform fee plus payment processing fees on successful campaigns</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring charges 2.9% + $0.30 per transaction. Additional payment processing fees may apply depending on your payment method.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Payment methods</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards and digital wallets only</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards only, no modern payment options</p> </div> </div> </div> <!-- CREDIT CARD --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Credit Card Payments</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Accepts major credit cards with processing fees charged to backers</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Accepts major credit cards but charges processing fees to donors</p> </div> </div> </div> <!-- APPLE PAY & GOOGLE PAY --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Offers Apple Pay and Google Pay as payment options for backers</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Limited to traditional payment methods only</p> </div> </div> </div> <!-- ACH / BANK TRANSFERS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Kickstarter only accepts credit cards and doesn't offer ACH/bank transfer options</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - YouCaring focuses on personal fundraising with basic payment options</p> </div> </div> </div> <!-- TAP TO PAY (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Tap to Pay App</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Kickstarter is an online-only platform without in-person payment capabilities</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - No mobile point-of-sale capabilities for in-person fundraising</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Customer Support</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">N/A</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Unlimited Support</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Kickstarter offers limited support through email only</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring does not offer unlimited support - assistance is limited based on campaign type and user needs</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Kickstarter does not provide phone support or office hours</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring does not provide phone support or scheduled office hours for direct consultation</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Webinars</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Kickstarter offers occasional creator workshops and educational sessions</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring provides occasional webinars focused on fundraising best practices and platform features</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Kickstarter provides a comprehensive help center with guides and FAQs</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring maintains a help center with articles covering campaign setup, sharing tips, and platform guidelines</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring offers email support for users with questions about their fundraising campaigns</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">YouCaring offers email support for users with questions about their fundraising campaigns</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Platform designed for creative projects, not nonprofits. Email-only support with no phone or live help available.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Support built for individual fundraisers, not nonprofit teams. Limited assistance based on campaign type.</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>

Zeffy is 100% free, always.

Calculate savings
How is Zeffy free?

Why Zeffy over YouCaring?

Why Zeffy over Kickstarter and YouCaring?

Why choose Zeffy over Kickstarter and YouCaring if you're a nonprofit

💯

Keep 100% of your fundraising proceeds

Kickstarter takes 5% plus card fees, and YouCaring charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.

🧰

Get nonprofit-specific tools, not generic project features

Kickstarter and YouCaring offer basic project backing, not donor management, event ticketing, or auction tools. Zeffy provides everything nonprofits need in one place.

🤝

Access real support when you need it most

Kickstarter offers limited email support only, and YouCaring provides basic help articles. Zeffy gives you unlimited support, webinars, and dedicated nonprofit guidance.

Sign up for free

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and YouCaring

Frequently asked questions

Why should nonprofits choose Zeffy over crowdfunding platforms like Kickstarter?

Zeffy is built specifically for nonprofits, not creative projects. You get 100% of donations with zero platform fees, plus donor management tools, recurring giving, and event ticketing all in one place.

How does Zeffy's pricing compare to Kickstarter's 5% platform fee?

Kickstarter takes 5% plus payment processing fees from every successful campaign. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of donations while donors have the option to leave a voluntary contribution.

Can Zeffy handle ongoing fundraising better than project-based crowdfunding platforms?

Yes. Unlike Kickstarter's project-focused approach, Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns designed for nonprofit needs.

How does Zeffy support ongoing fundraising compared to project-based crowdfunding platforms?

Crowdfunding platforms like Kickstarter focus on short-term projects with deadlines. Zeffy supports year-round fundraising with recurring donations, donor management, and event tools designed for nonprofits' ongoing needs.

Why choose Zeffy over crowdfunding platforms that charge fees on donations?

Platforms like Kickstarter take 5% plus fees, while YouCaring charges 2.9% plus 30¢ per gift. Zeffy charges zero platform fees, so your nonprofit keeps 100% of donations with no hidden costs.

Still undecided?

Keep comparing — and see why nonprofits choose Zeffy

No items found.
Sign up for free
Looking for a better option?

Related content

Sign up for free
What makes Zeffy different

Zeffy was built for nonprofits like yours

focus on what matters

Built for small teams with big missions.

Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.

Start your nonprofit
Sign up for free

ZERO-FEE

Keep 100% of every dollar.

No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.

Start your nonprofit
How is Zeffy free?

ALL-IN-ONE PLatform

Ditch the tech mess.

Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.

Start your nonprofit
Sign up for free

plug-and-play

Get going, fast.

Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.

Start your nonprofit
Sign up for free

mobile-first

Fundraise from every device, anywhere.

From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.

Start your nonprofit
Sign up for free

No turnover

Never lose a donor to volunteer transition.

Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.

Start your nonprofit
Sign up for free
Sign up to Zeffy for free
100% free forever.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

For 7+ years, Zeffy has supported nonprofits with free, user-friendly fundraising tools.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

Read the full story
Decorative
“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

SUCCESS STORIES

Zero-fee fundraising in action — nonprofit stories worth sharing.

Switch to Zero-Fee Fundraising Today!
Read more stories

Ready to get started for free?

Sign up for free
Solutions
Features
COMPANY
Fundraising Tips
Support

© 2026 Zeffy, Inc. All rights reserved.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote

Ordered list

  1. Item 1
  2. Item 2
  3. Item 3

Unordered list

Text link

Bold text

Emphasis

Superscript

Subscript