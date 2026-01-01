Kindful and Salesforce help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Salesforce
Kindful charges $119/month plus card fees, while Salesforce costs $60/user/month plus setup costs. Zeffy charges zero fees, so every donation goes to your mission.
Kindful and Salesforce require separate payment processors and custom integrations. Zeffy handles all payments in one platform with no setup required.
Kindful limits support by plan tier, while Salesforce charges per user for help. Zeffy provides unlimited support to every organization at no cost.
Traditional donor management systems like Kindful and Salesforce separate donor tracking from fundraising, requiring expensive integrations and monthly fees. Zeffy combines both in one platform with zero fees, so you can manage relationships and raise funds without budget constraints.
Kindful costs $119/month plus processing fees, while Salesforce runs $60/user/month plus integration costs. Zeffy eliminates these expenses entirely through optional donor contributions, letting you invest saved funds directly into your mission instead of software bills.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Kindful charges $119/month plus processing fees, Zeffy offers free donor tracking, email campaigns, and payment processing with optional donor contributions covering costs.
Salesforce costs $60/user/month plus requires expensive third-party integrations for payments and fundraising. Zeffy provides everything in one platform at zero cost, making it perfect for small nonprofits with limited budgets.
Yes, Zeffy manages donor relationships while processing donations, selling tickets, and running campaigns without fees. Unlike Kindful or Salesforce, you get complete fundraising functionality without monthly costs or integration headaches.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
