Kindful VS Sumac

Kindful and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💰
Kindful charges $119/month plus card fees, Sumac adds monthly costs on top of processing fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Kindful and Sumac focus on donor tracking but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy handles all your fundraising needs in one place.
📞
Kindful and Sumac offer tiered support based on what you pay. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Kindful charges $119/month plus processing fees on every donation. You get the same donor tracking and reporting capabilities without the monthly costs eating into your fundraising budget.
Both platforms track donor information and giving history, but Zeffy includes built-in payment processing at no cost. Sumac requires third-party payment processors and charges monthly fees, while Zeffy handles everything in one place for free.
Yes, Zeffy provides comprehensive donor tracking, automated receipts, and detailed reporting just like traditional donor management platforms. The difference is you keep 100% of donations instead of paying monthly fees and processing costs.
Kindful charges $119/month plus processing fees, while Sumac has monthly fees plus card fees on every gift. Zeffy provides the same donor tracking and management features with zero platform fees, so more of your donations stay with your mission.
Traditional donor management platforms separate fundraising from payment processing, creating extra costs and complexity. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and receipting in one platform at no cost to your organization.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript