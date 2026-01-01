Kindful and Veracross help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Veracross
Kindful charges $119/month and Veracross adds monthly fees on top of card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes to your mission.
Kindful and Veracross don't process payments, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy handles donations, raffles, and events all in one place.
Kindful and Veracross limit support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while Kindful charges $119/month plus card fees. You get donor tracking, automated receipts, and relationship building tools without monthly costs eating into your budget.
Zeffy provides nonprofit-focused donor management with zero fees, while Veracross is built for schools with monthly fees plus card costs. Our platform tracks donor history, manages communications, and grows relationships without platform charges.
Yes, Zeffy combines donation processing and donor management in one platform with zero fees. Unlike competitors charging monthly fees plus transaction costs, you keep 100% of donations while building lasting donor relationships.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. Track donor history, send automated receipts, and build relationships without the $119/month that Kindful charges plus card fees eating into your donations.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while Veracross is designed for schools with monthly costs plus transaction fees. You get donor tracking, communication tools, and relationship building without platform charges.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
