Kindful and Virtuous offer donor management tools, but both charge monthly fees plus processing fees that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, online giving, event management, and email marketing — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Kindful VS Virtuous
Kindful charges $119/month plus card fees, while Virtuous adds monthly fees on top of processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Kindful and Virtuous focus on donor management but require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need to run any fundraising campaign.
Kindful and Virtuous require training webinars and tiered support plans. Zeffy works right out of the box with unlimited support included, so you can launch campaigns immediately.
Zeffy is 100% free with no monthly fees or transaction charges. Kindful costs $119/month plus card fees, while Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. Your donors' money stays with your mission.
Zeffy includes donor profiles, automated receipts, giving history tracking, and email communications at zero cost. Kindful and Virtuous charge monthly fees for basic features and often require paid add-ons for complete functionality.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Kindful costs $119/month plus card fees and Virtuous charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction. You keep every dollar donated.
Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and automated receipts at zero cost. Unlike Kindful and Virtuous, you won't pay monthly fees or lose donation revenue to platform charges.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management in one free platform. Kindful and Virtuous charge extra for many features or require third-party integrations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
