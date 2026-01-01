LiveImpact and Virtuous offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Live Impact VS Virtuous
Zeffy charges zero fees, so your donor management actually helps you raise more money instead of eating into every donation you receive.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform, while LiveImpact and Virtuous leave you juggling multiple tools.
Zeffy provides unlimited support and training for all users, while LiveImpact and Virtuous tier their help based on what you pay.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while LiveImpact charges $150/month plus processing fees and Virtuous adds 2.9% + $0.30 per donation. You keep 100% of every gift with Zeffy, plus get built-in fundraising tools that competitors charge extra for.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost, while platforms like LiveImpact and Virtuous charge monthly fees plus transaction costs. You get donor profiles, giving history, and automated receipts without paying platform fees or needing separate payment processors.
Yes, plus more. Zeffy tracks donor data, manages recurring gifts, and sends automated thank-you emails like traditional CRMs, but also processes donations, sells tickets, and runs campaigns. All at zero platform cost with donors having the option to leave a voluntary contribution.
LiveImpact charges $150/month plus processing fees, while Virtuous adds 2.9% + $0.30 per donation on top of monthly costs. Zeffy gives you complete donor management at zero platform cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy combines donor tracking with built-in fundraising tools like event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns. LiveImpact and Virtuous require separate tools for these features, creating extra costs and data silos you don't need.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
