MemberClicks and Raklet help you manage members and collect dues, but they charge fees that reduce your membership revenue. Zeffy gives you member management, donation forms, event ticketing, and fundraising tools — all with zero fees so every dollar stays with your organization.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Member Clicks VS Raklet

MemberClicks and Raklet charge $199+ monthly fees plus transaction cuts. Zeffy charges zero fees, so your membership revenue stays with your mission.

MemberClicks and Raklet lack auction and raffle tools for fundraising events. Zeffy includes everything you need to run successful campaigns.

MemberClicks and Raklet offer limited business-hours support. Zeffy provides dedicated nonprofit expertise whenever you need help.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while membership platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns without paying $199+ monthly like MemberClicks or platform cuts like Raklet.
Yes, Zeffy covers all your fundraising needs plus basic membership features at zero cost. While MemberClicks and Raklet focus mainly on member directories and renewals, Zeffy excels at donations, events, auctions, and peer-to-peer campaigns that actually grow your revenue.
Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs. MemberClicks charges $199+ monthly plus card fees, while Raklet takes platform cuts from every transaction. Small nonprofits save thousands yearly by choosing Zeffy over expensive membership software.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while membership platforms charge hefty monthly fees for basic features. You get auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donation forms without the $199+ monthly costs of MemberClicks or platform cuts from Raklet.
Small nonprofits save thousands yearly with Zeffy's zero-fee model. Instead of paying $199+ monthly plus transaction fees like MemberClicks, or losing revenue to platform cuts like Raklet, you keep 100% of donations while donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
