Neon One and Salesforce both offer donor management tools, but they come with monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you complete donor management, fundraising tools, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation to fuel your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Neon One VS Salesforce
💯
Neon One charges monthly fees plus 2.9% per transaction. Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees. Zeffy charges zero fees.
🧰
Neon One lacks auctions and raffles. Salesforce needs third-party tools for donations, events, and stores. Zeffy includes everything.
🚀
Neon One requires training for donor management. Salesforce needs IT support or consultants. Zeffy works right out of the box.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost. Track donations, manage relationships, and send communications without monthly fees or transaction costs. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
While Neon One charges monthly fees plus 2.9% per donation and Salesforce costs $60 per user monthly, Zeffy keeps 100% of your donations free. You save thousands annually on software and processing fees.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. While Neon One charges monthly subscription fees plus 2.9% + $0.30 per donation, Zeffy lets you keep every dollar donated. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees and requires technical expertise to set up. Zeffy provides ready-to-use donor management tools at zero cost. You get donation processing, donor tracking, and communication tools without the complexity or expense.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and memberships in one platform. Unlike competitors that charge extra for add-ons or require third-party integrations, everything works together seamlessly at no cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript