Network for Good and Streamlabs Charity both help nonprofits raise money online, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Network for Good VS Streamlabs Charity
Network for Good takes 3-5% plus monthly fees, while Streamlabs Charity charges processing fees. Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your mission.
Network for Good lacks auctions and raffles, Streamlabs Charity misses ticketing and peer-to-peer. Zeffy includes everything in one platform.
Network for Good offers tiered support, Streamlabs Charity provides limited email help. Zeffy gives unlimited support to every nonprofit.
Network for Good charges $100-$400 monthly plus 3-5% per donation. Zeffy operates on 0% platform fees with donors having the option to leave voluntary contributions. This means more money stays with your cause instead of going to platform costs.
While Streamlabs Charity charges 2.9% + $0.30 per transaction and only works for livestream donations, Zeffy processes all payments at 0% platform fees. You get complete fundraising tools beyond streaming without transaction costs eating into your donations.
Zeffy charges 0% platform fees while Network for Good charges $100-$400/month plus 3-5% per donation. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of intended donations for your cause.
Unlike Streamlabs Charity's streaming-only focus, Zeffy offers complete fundraising tools including events, peer-to-peer campaigns, and donor management. Plus, we charge 0% fees while maintaining full nonprofit functionality beyond just live streaming.
Zeffy provides all fundraising tools in one platform with 0% fees, while competitors like Network for Good charge monthly fees plus transaction costs. You get donation processing, event ticketing, auctions, and donor management without platform fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
