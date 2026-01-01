PayPal and Cheddar Up both take a cut from every donation — PayPal charges 2.9% + $0.30 while Cheddar Up takes 3.95% + $0.95. Zeffy covers all fees so every dollar donors give goes directly to your mission, plus you get donor management tools and unlimited support built for nonprofits.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pay Pal VS Cheddar Up
🎟️
PayPal and Cheddar Up take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
🛠️
PayPal processes payments but leaves you juggling spreadsheets for donor tracking. Cheddar Up offers basic tools but lacks donor relationship features. Zeffy gives you donation forms, donor management, and email tools in one place.
🤝
PayPal's help center assumes you're running a business. Cheddar Up limits support to business hours only. Zeffy's support team knows nonprofit fundraising and responds in 2-6 hours with jargon-free help.
PayPal charges 2.9% + $0.30 on every donation, reducing funds for your mission. Zeffy processes donations with zero fees, so you keep 100% of what donors give. Plus, you get nonprofit-specific tools like donor management and event ticketing built for your needs.
PayPal only processes payments without event management tools. Zeffy includes complete event ticketing, registration, and check-in features designed for nonprofit fundraisers. You can sell tickets, manage attendees, and collect donations all in one platform without paying fees.
On $10,000 in donations, PayPal charges $320 in fees. With Zeffy, you pay $0 and keep the full $10,000. Donors also have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy's platform, but this never reduces your donation amount.
PayPal only tracks basic transaction records without donor relationship tools. Cheddar Up offers basic contact management but lacks advanced donor tracking. Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and automated thank-you emails designed specifically for nonprofits.
PayPal charges 2.9% + $0.30 per recurring donation plus potential monthly fees for advanced features. Cheddar Up requires $15-35/month subscriptions for full functionality. Zeffy offers complete recurring donation tools with zero fees and no monthly subscriptions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
