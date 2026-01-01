Planning Center and Salesforce help churches track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your ministry.
Planning Center VS Salesforce
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs and user fees.
Zeffy includes donations, raffles, auctions, and events in one platform, while others need separate tools and costly integrations.
Zeffy provides unlimited support for all users, while others limit help based on expensive plan tiers.
Planning Center charges monthly fees plus card processing fees on every donation. Zeffy is completely free with no monthly costs or transaction fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees and requires complex third-party integrations for payments. Zeffy provides built-in donation processing, donor management, and fundraising tools at zero cost.
Zeffy combines donor tracking, automated receipts, campaign management, and payment processing in one free platform. Unlike Planning Center or Salesforce, you get everything without monthly fees or transaction costs.
Planning Center charges monthly fees plus card processing costs on every donation, and lacks nonprofit-specific donor tracking features. Zeffy offers complete donor management with automated receipts, giving history, and campaign tracking at zero cost.
Salesforce costs $60 per user monthly plus card fees and requires expensive third-party integrations for payments. Zeffy provides built-in donation processing, donor management, and fundraising tools completely free for nonprofits.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
