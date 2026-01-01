Planning Center serves churches and Tessitura focuses on arts organizations, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Planning Center VS Tessitura
Planning Center charges monthly fees plus card fees, while Tessitura costs $8,000+ monthly. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
Planning Center lacks auctions and raffles, Tessitura needs separate software for peer-to-peer. Zeffy includes donations, events, and sales in one platform.
Planning Center requires manual setup, Tessitura needs extensive training. Zeffy works immediately with templates and donor tools ready to use.
Planning Center charges monthly fees plus card fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy is 100% free with no monthly costs or transaction fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Tessitura costs $8,000+ monthly plus setup fees and requires technical expertise to operate. Zeffy offers complete donor management tools at zero cost, designed specifically for small nonprofits to use without training.
Zeffy includes donor tracking, automated receipts, recurring donations, peer-to-peer fundraising, event ticketing, and online stores at no cost. Competitors charge monthly fees plus transaction costs for similar features.
Planning Center is built for churches, not nonprofits. Their donor tools lack nonprofit-specific features like grant tracking and board reporting. Zeffy offers complete donor management designed for nonprofits at zero cost.
Tessitura costs $8,000+ monthly and requires technical staff to operate. Zeffy provides the same donor tracking, automated receipts, and reporting features without monthly fees or complex setup requirements.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
