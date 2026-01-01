Planning Center VS Virtuous

Virtuous

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
Information not available Donation History & Notes per Donor
Information not available Donor Tags / Segments
Information not available Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Information not available Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Information not available Export Donor Data Anytime
Information not available
Offline Donations Tracking
Information not available Pre-filled donation forms
Information not available 

Pricing
N/A - No pricing information available
N/A - No pricing information available
Processing fees: 2.15% + $0.30 per donation for credit/debit cards; 0% + $0.30 per ACH bank transfer. Canada: 2.2% + $0.30 for registered charities (domestic Visa/MC). Australia: 1.4% + $0.30 AUD (domestic Visa/MC), 1.75% + $0.30 AUD (AMEX domestic), 2.9% + $0.30 AUD (international), 0% + $0.50 AUD (BECS Direct Debit). New Zealand: 2.5% + $0.30 NZD (domestic Visa/MC), 2.7% + $0.30 NZD (AMEX), 2.9% + $0.30 NZD (international)
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction for Visa, Mastercard, Discover; 3.5% + $0.30 for Amex; 1% + $0.50 for ACH (USA only); 1% international surcharge; 0.6% corporate card surcharge
Platform fees: $0 - No platform fees beyond subscription, no setup fees, monthly minimums, or cancellation fees
Platform fees: 0.7% per transaction (Virtuous Giving app fee)
Monthly fees: $0 - Free tier for 10 donations/mo; pricing varies by plan
Monthly fees: $199/month - Starting price for Standard plan with annual billing; pricing varies by plan
Value for money: 4.5
Value for money: 4.4

Features
4.5/5 - Solid event management, but requires piecing together donations and fundraising tools separately.
4.4/5 - Strong donor CRM, but needs third-party integrations for payments, ticketing, and online fundraising.
Donations: Basic donation tracking and reporting, but no built-in payment processing or donor-facing donation forms
Donations: Virtuous handles donor management and CRM but requires third-party payment processors. Additional fees and setup complexity.
Ticketing: Event registration and check-in tools available, but limited customization for different ticket types and pricing
Ticketing: Virtuous doesn't offer event ticketing. You'd need third-party ticketing software and manual attendee data synchronization.
Peer-to-Peer Fundraising: Limited peer-to-peer fundraising tools, mainly focused on event registration rather than campaign creation
Peer-to-Peer Fundraising: Virtuous offers some peer-to-peer tracking through donor relationships but lacks dedicated fundraising campaign tools.
Auctions: Planning Center doesn't offer auction management tools or bidding features for fundraising events
Auctions: Virtuous doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Memberships: Planning Center focuses on church management rather than nonprofit memberships. Limited member tracking and engagement tools for nonprofits.
Memberships: Virtuous focuses on donor relationships rather than membership management. You'd need separate raffle software and manual donor data entry processes.
Online store: No e-commerce or online store functionality available within the platform
Online store: Virtuous doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software to sell merchandise or products.
Raffles: No dedicated raffle management features or ticket sales capabilities for fundraising raffles
Raffles: Virtuous doesn't support raffle functionality. Limited tools for tracking membership levels, renewals, or member-specific communications.
Donor Management/CRM: Church-focused donor tracking with basic giving history. Limited nonprofit-specific features like grant tracking and volunteer management.
Donor Management/CRM: Comprehensive donor management with relationship tracking, giving history, and engagement scoring. Advanced features for major gift prospects and donor stewardship workflows.
Emails & Newsletter: Basic communication tools designed for church announcements. Limited email marketing features and donor segmentation capabilities.
Emails & Newsletter: Built-in email marketing with donor segmentation and automated campaigns. Strong integration with donor data for targeted messaging and stewardship communications.
Payment Processing: Basic donation processing with transaction fees. Limited payment options and recurring giving features compared to dedicated nonprofit platforms.
Payment Processing: Basic donation processing with transaction fees. Limited payment options and recurring giving features compared to dedicated nonprofit platforms. 

Payment methods
No payment processing - requires separate tools
No payment processing - requires third-party setup
Credit Card Payments: Not supported - Planning Center focuses on church management, not payment processing
Credit Card Payments: Not supported - Virtuous focuses on donor management and requires third-party payment processors
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Planning Center focuses on church management, not payment processing
Apple Pay & Google Pay: Not supported - Virtuous focuses on donor management and requires third-party payment processors
ACH / Bank Transfers: Not supported - Planning Center focuses on church management, not payment processing
ACH / Bank Transfers: Not supported - Virtuous focuses on donor management and requires third-party payment processors
Tap to Pay App: Not supported - Planning Center focuses on church management, not payment processing
Tap to Pay App: Not supported - Virtuous focuses on donor management and requires third-party payment processors

Customer Support
4.5/5
4.4/5 Unlimited Support: Planning Center offers limited support based on plan tier
Unlimited Support: Virtuous offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers
Phone Support / Office Hours: Planning Center provides phone support during standard business hours Phone Support / Office Hours: Virtuous provides phone support during standard business hours for account holders
Webinars: Planning Center offers regular training webinars and educational sessions Webinars: Virtuous offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center: Planning Center maintains a comprehensive help center with articles and guides Help Center: Virtuous maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs
Email: Planning Center provides live chat support during business hours
Email: Virtuous provides live chat support during business hours for immediate assistance Nonprofit-Focused Support Team: Support access depends on plan — priority help for top-tier users
Nonprofit-Focused Support Team: Tiered support based on plan level with premium help for higher-paying users 