Printful and Square Online help you sell merchandise online, but they charge transaction fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Printful VS Square Online
Printful and Square Online charge fees on every sale. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt fundraiser keeps every dollar for your mission.
Printful only handles merchandise while Square Online lacks donation tools. Zeffy combines store, donations, and events in one platform.
Printful and Square Online limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, raffles, and memberships all in one platform with zero fees. eCommerce platforms charge transaction fees and lack essential nonprofit tools like donor management and peer-to-peer fundraising.
Zeffy charges zero fees on all transactions, with donors having the option to leave a voluntary contribution. eCommerce platforms like Square Online charge 2.9% + 30¢ per transaction, plus monthly fees, eating into your fundraising dollars.
No. While eCommerce platforms excel at selling products, they lack crucial nonprofit features like donation processing, event ticketing, raffle management, and donor CRM. Zeffy provides all these tools in one integrated platform designed for nonprofits.
They don't. Platforms like Printful and Square Online treat donors as customers, lacking donor management, automated tax receipts, or relationship tracking. Zeffy provides complete donor CRM with communication history and receipt automation.
eCommerce platforms take 2.9% + fees from every transaction, reducing your impact. A $1,000 fundraiser loses $29+ to fees. With Zeffy's zero-fee model, that full $1,000 goes directly to your cause.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
