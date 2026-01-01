Printful and Wix help you sell merchandise online, but they charge platform fees and transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar from your supporters goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
👕
Printful and Wix charge transaction fees on every sale. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt fundraiser actually raises money for your mission.
🎟️
Printful only sells products and Wix needs third-party apps for donations. Zeffy gives you auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer in one place.
🆓
Printful requires separate platforms for fundraising and Wix charges monthly plans plus fees. Zeffy is completely free with donor-supported funding.
Zeffy charges zero fees on all fundraising activities. Printful charges product and shipping costs, while Wix adds monthly subscription fees plus transaction costs. With Zeffy, you keep 100% of donations, event tickets, and merchandise sales.
Zeffy is purpose-built for nonprofits with donations, events, memberships, and stores in one platform. Printful only handles merchandise, and Wix requires expensive third-party apps for basic nonprofit functions like donation processing and peer-to-peer fundraising.
Zeffy is built specifically for nonprofits, offering donations, events, memberships, and online stores with zero fees. Unlike Printful or Wix, you keep 100% of what you raise without transaction fees or monthly costs eating into your mission funds.
No. Printful only sells merchandise and Wix requires expensive third-party apps for donations, events, and peer-to-peer fundraising. Zeffy gives you everything in one platform designed for nonprofits, not businesses.
Zeffy's zero-fee model means you keep every dollar raised. Printful charges product costs plus shipping, while Wix adds monthly fees and transaction costs. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
