Pushpay focuses on churches while Streamlabs Charity serves livestream fundraising, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Pushpay VS Streamlabs Charity
Pushpay and Streamlabs Charity charge fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes directly to your mission.
Pushpay lacks auctions and raffles, while Streamlabs Charity misses ticketing and stores. Zeffy includes everything you need for complete fundraising.
Pushpay limits support by plan tier, and Streamlabs Charity offers basic help. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, always.
Zeffy charges zero fees on donations, while Pushpay takes 2.9% plus $0.30 per transaction. Plus, you pay $199/month just to start. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Streamlabs Charity is built for streamers, not nonprofits. Zeffy offers nonprofit-specific tools like donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns with zero fees.
Yes. While Pushpay and Streamlabs focus only on donations, Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, online stores, and memberships. All in one platform with zero fees.
Zeffy charges zero fees on all donations, while Pushpay takes 2.9% plus $199 monthly fees. That means more money stays with your cause. Plus, Zeffy includes everything you need in one platform.
Streamlabs Charity is built for streamers, not nonprofits. Zeffy offers nonprofit-specific tools like donor management, event ticketing, and peer-to-peer campaigns. All with zero fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
