Qtego VS Zkipster

Qtego and Zkipster help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising results. Zeffy gives you event ticketing, mobile bidding, donor management, and donation tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
Qtego and Zkipster charge custom quotes plus card fees on every transaction. Zeffy charges zero fees, so your gala or auction raises money for your mission instead of paying platform costs.
🧩
Qtego handles bidding but no donations. Zkipster manages guest lists but no payments. Zeffy combines ticketing, auctions, raffles, and donation processing in one platform.
🤝
Qtego and Zkipster limit support by business hours and subscription tiers. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support whenever you need help planning your event.
Zeffy offers complete fundraising tools at zero cost, while event platforms charge monthly fees plus transaction costs. You get donations, auctions, raffles, and ticketing without paying $475+ monthly or custom quotes that eat into your budget.
Event platforms like Qtego and Zkipster charge monthly subscriptions plus transaction fees. Zeffy is completely free for nonprofits, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While event platforms focus only on guest management and check-ins, Zeffy combines event ticketing with donation processing, peer-to-peer campaigns, membership management, and donor CRM in one free platform.
Zeffy provides unlimited support at no cost, while event platforms limit help based on your subscription tier. You get live chat, phone support, and training without paying $475+ monthly fees that reduce your fundraising impact.
Event platforms force you to choose between expensive monthly subscriptions or custom quotes that eat into donations. Zeffy gives you complete fundraising tools for free, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
