RaiseDonors focuses on enterprise nonprofits while Streamlabs Charity serves livestream creators raising money for charity. Zeffy gives you professional donation forms, donor management, and event ticketing — all with zero fees so you keep 100% of every donation instead of losing money to platform costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Raise Donors VS Streamlabs Charity
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, and Streamlabs Charity takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
RaiseDonors lacks auctions, raffles, and ticketing. Streamlabs Charity misses memberships and events. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and online stores in one platform.
RaiseDonors limits support by subscription tier, and Streamlabs Charity offers delayed responses during business hours. Zeffy provides unlimited email and phone support for every organization.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no monthly fees or transaction costs. RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Streamlabs Charity is built for streamers, not nonprofits. Every dollar donated goes directly to your cause with Zeffy.
Zeffy offers unlimited phone, email, and chat support at no cost. RaiseDonors limits support by subscription tier, and Streamlabs Charity only provides business-hour support with delays. Our team understands nonprofits and responds quickly when you need help.
Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores all in one platform at zero cost. RaiseDonors lacks auctions, raffles, and stores, while Streamlabs Charity only handles basic streaming donations. You get everything you need without paying extra.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Streamlabs Charity takes 2.9% plus $0.30 per donation. With Zeffy, 100% of donations reach your cause.
Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and online stores in one free platform. RaiseDonors lacks auctions, raffles, and stores. Streamlabs Charity is built for streamers, not nonprofits, missing most fundraising tools you need.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
