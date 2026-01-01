RaiseDonors and Vanco both offer donation platforms, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides the same donation tools, donor management, and giving forms with zero fees — so you keep 100% of every donation to fund your programs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💯
RaiseDonors charges $99/month plus 4.4% per gift, while Vanco takes 2.9% plus fees. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
RaiseDonors lacks auctions and raffles, Vanco missing ticketing and peer-to-peer. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
📧
RaiseDonors and Vanco limit support by plan level with business-hour restrictions. Zeffy provides unlimited email support for all users, always.
Zeffy charges zero fees on donations, so 100% of every gift goes to your cause. RaiseDonors takes 4.4% plus $99 monthly fees from your fundraising. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy offers all fundraising tools in one free platform - donations, events, raffles, and peer-to-peer campaigns. Vanco charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, and you'll need separate tools for events and raffles.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. RaiseDonors and Vanco limit support based on your plan level, with premium support only for higher-paying tiers during business hours.
Zeffy is the only platform that charges zero fees on donations, events, raffles, and memberships. RaiseDonors takes $99 monthly plus 4.4% per gift, while Vanco charges 2.9% plus fees. Every dollar raised goes to your mission.
Yes, Zeffy includes donations, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and online stores in one free platform. Other platforms charge monthly fees and require separate tools for different fundraising activities.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript