Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing Secure Payment Processing

Pricing
RebelGive: $49/mo + 1.9% card fees per gift
iDonate: N/A - No pricing information available

Processing fees:
RebelGive: 1.9% applies to all cards (including AMEX); $0.25 flat per transaction for ACH/bank transfers. These convenience fees are automatically covered by donors, not the church.
iDonate: 5.59% + $0.30 per transaction for bank cards; higher rates for Amex and ACH; alternatively, a blended average pricing option is available.

Platform fees:
RebelGive: $0 - No platform fees or revenue share; RebelGive does not take a percentage cut from donations.
iDonate: N/A - 4% platform fee per transaction (included in processing)

Monthly fees:
RebelGive: $49/month - Tiered by church size; this price applies for churches with 50 people or less. Higher tiers go up to $219/month, with annual plans up to $2,190/year for larger churches.
iDonate: $99/month - Starting price for the Build Plan; higher-priced Optimize Plan and a Starter Package are also available.

Value for money:
iDonate: 3.9

Features
RebelGive: N/A/5 - Donations work, but you'll need other tools for auctions, raffles, ticketing, and email.
iDonate: 3.9/5 - Donation processing included, but limited features and extra fees reduce what nonprofits keep.

Donations:
RebelGive: offers donation processing with customizable forms and recurring giving options, but charges processing fees that reduce your fundraising impact
iDonate: provides donation forms and payment processing, but charges processing fees on every transaction, reducing your fundraising impact.

Ticketing:
RebelGive: does not offer event ticketing capabilities - you'll need a separate platform for selling event tickets
iDonate: doesn't offer event ticketing features. iDonate: doesn't offer event ticketing features. You'd need to use separate ticketing software and manage attendee data manually.

Peer-to-Peer Fundraising:
RebelGive: offers peer-to-peer fundraising tools with campaign pages and social sharing, but with limited customization options
iDonate: offers peer-to-peer fundraising tools, but with limited customization options and additional fees that eat into donations.

Auctions:
RebelGive: does not provide auction functionality - you'll need a separate platform for hosting fundraising auctions
iDonate: doesn't offer auction functionality. iDonate: doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.

Raffles:
RebelGive: does not provide raffle or lottery functionality - you'll need additional tools to run fundraising raffles
iDonate: doesn't provide raffle or lottery functionality. iDonate: doesn't provide raffle or lottery functionality. You'd need separate tools and manual processes to manage ticket sales.

Online store:
RebelGive: does not include e-commerce or online store features for selling merchandise or products
iDonate: doesn't include e-commerce capabilities. iDonate: doesn't include e-commerce capabilities. You'd need additional software to sell merchandise or products online.

Memberships:
RebelGive: offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or tiered membership levels that nonprofits need.
iDonate: offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or member-specific communications.

Donor Management/CRM:
RebelGive: provides basic donor data collection and reporting but lacks advanced CRM features like donor segmentation, engagement tracking, or automated follow-up workflows.
iDonate: Basic donor database with standard contact information and giving history. iDonate: Basic donor database with standard contact information and giving history. Limited segmentation options and no advanced donor engagement tracking features.

Emails & Newsletter:
RebelGive: focuses primarily on donation processing and doesn't include built-in email marketing or newsletter capabilities, requiring separate tools for donor communication.
iDonate: Limited email capabilities focused on donation receipts and basic thank-you messages. iDonate: Limited email capabilities focused on donation receipts and basic thank-you messages. No built-in newsletter tools or donor communication campaigns.

Payment Processing:
RebelGive: processes donations but charges standard payment processing fees on top of platform costs, adding extra expense burden for nonprofits already operating on tight budgets.
iDonate: processes donations but charges standard payment processing fees on top of platform costs, adding extra expense burden for nonprofits already operating on tight budgets.

Payment methods
RebelGive: Credit cards only, no bank transfers or mobile pay
iDonate: Cards and digital wallets, but no in-person options

Credit Card Payments:
RebelGive: Supported - processes all major credit cards for church donations
iDonate: Yes - accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Apple Pay & Google Pay:
RebelGive: Not specified - website doesn't mention digital wallet support
iDonate: Yes - supports both Apple Pay and Google Pay for mobile donations

ACH / Bank Transfers:
RebelGive: Not supported - focuses on credit card processing for churches
iDonate: Yes - supports bank transfers and ACH payments for recurring donations

Tap to Pay App:
RebelGive: Not supported - is an online giving platform without mobile tap features
iDonate: No - does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person fundraising

Customer Support
RebelGive: N/A
iDonate: 3.9/5

Unlimited Support: Unlimited Support:
RebelGive: provides limited support hours with response times varying by support tier
iDonate: limits support to business hours and specific channels

Phone Support / Phone Support / Office Hours:
RebelGive: offers phone support during standard business hours for account holders
iDonate: offers phone support during standard business hours

Webinars:
RebelGive: provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users RebelGive: provides occasional training webinars and educational sessions for nonprofit users
iDonate: provides occasional training webinars for platform users

Help Center:
RebelGive: RebelGive: maintains a help center with articles, guides, and FAQs for donation platform setup
iDonate: maintains a help center with articles and guides

Email:
RebelGive: offers email support during business hours for technical questions and account assistance
iDonate: offers email support during business hours iDonate: offers email support during business hours

Nonprofit-Focused Support Team:
RebelGive: Email and phone support during business hours with limited response times
iDonate: Business hours support through phone and email with restricted access channels iDonate: Business hours support through phone and email with restricted access channels